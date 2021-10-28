Житель Башкирии нашел в своем заборе гранату

Житель Октябрьского обнаружил в своем заборе весьма необычную вещь. Там лежал подозрительный предмет, внешне похожий на гранату. На место инцидента прибыли экстренные службы.

Фото №1 - Житель Башкирии нашел в своем заборе гранату

Находку тщательно исследовали саперы. После проверки выяснилось, что это обычный муляж.

"Конечно, сейчас проводится проверка по этому случаю. Выясняется, кто мог подкинуть этот макет и с какой целью. Рядом школа, может, школьники решили пошутить", - сообщает «КП-Уфа», ссылаясь на собственный источник

Местные жители поделились, что в городе такие находки - не редкость.

У меня тоже такое было. В подъезде на подоконнике смотрю - пистолет лежит. Испугалась, давай звонить в полицию, а оказался муляж, игрушка.

Анастасия В., местная жительница
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