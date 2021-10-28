Житель Башкирии нашел в своем заборе гранату

Житель Октябрьского обнаружил в своем заборе весьма необычную вещь. Там лежал подозрительный предмет, внешне похожий на гранату. На место инцидента прибыли экстренные службы.
Находку тщательно исследовали саперы. После проверки выяснилось, что это обычный муляж.
"Конечно, сейчас проводится проверка по этому случаю. Выясняется, кто мог подкинуть этот макет и с какой целью. Рядом школа, может, школьники решили пошутить", - сообщает «КП-Уфа», ссылаясь на собственный источник
Местные жители поделились, что в городе такие находки - не редкость.