Израиль готов принимать вакцинированных «Спутником V»

Израиль может начать принимать туристов, которые вакцинировались «Спутником V». Об этом сообщает ТАСС.

Фото №1 - Израиль готов принимать вакцинированных «Спутником V»

Такую инициативу озвучил министр туризма Израиля Йоэль Развозов. Теперь решение должно быть утверждено кабмином. Туристов, которые привились «Спутником V» могут начать принимать уже с 15 ноября. Важное условие – туристы должны быть привиты обоими компонентами. Также последний компонент вакцины должен быть введен не позднее, чем за шесть месяцев до приезда в страну.

«Спутник V» зарегистрирован уже в 70 странах мира. Среди побочных эффектов зафиксированы лишь незначительное повышение температуры, быстропроходящая боль в руке и слабость в день введения вакцины. Это нормальная реакция для организма на любые прививки.

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