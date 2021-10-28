Израиль готов принимать вакцинированных «Спутником V»

Израиль может начать принимать туристов, которые вакцинировались «Спутником V». Об этом сообщает ТАСС.
Такую инициативу озвучил министр туризма Израиля Йоэль Развозов. Теперь решение должно быть утверждено кабмином. Туристов, которые привились «Спутником V» могут начать принимать уже с 15 ноября. Важное условие – туристы должны быть привиты обоими компонентами. Также последний компонент вакцины должен быть введен не позднее, чем за шесть месяцев до приезда в страну.
«Спутник V» зарегистрирован уже в 70 странах мира. Среди побочных эффектов зафиксированы лишь незначительное повышение температуры, быстропроходящая боль в руке и слабость в день введения вакцины. Это нормальная реакция для организма на любые прививки.