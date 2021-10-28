Израиль готов принимать вакцинированных «Спутником V»

Такую инициативу озвучил министр туризма Израиля Йоэль Развозов. Теперь решение должно быть утверждено кабмином. Туристов, которые привились «Спутником V» могут начать принимать уже с 15 ноября. Важное условие – туристы должны быть привиты обоими компонентами. Также последний компонент вакцины должен быть введен не позднее, чем за шесть месяцев до приезда в страну.