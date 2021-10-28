«Переболела и больше не хочу»: звезды Башкирии рассказали, почему прошли вакцинацию

В Башкортостане каждый день фиксируется 600 заболевших коронавирусом, погибают десятки. Остановить распространение коронавируса может лишь вакцинация.
О своем решении вакциниоваться рассказали звезды республики: спортсмены, певцы, телеведущие и артисты. Для каждого сделать прививку не только личное решение, но и вопрос безопасности окружающих.
Я привился еще летом. Это очень важно для собственного здоровья и здоровья моих близких. Большинство наших артистов тоже вакцинировались. Хочу заметить, что мы одними из первых открыли в театре пункт вакцинации. Каждый, кто делал прививку у нас, слышал музыку, знакомился с историей театра – то есть мы, заботясь о здоровье людей, еще и приобретали нового зрителя.Аскар Абдразаков, заслуженный артист РФ, народный артист РБ, художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета
Я переболела коронавирусом в феврале, но решила подстраховаться, чтобы не заболеть снова. Недавно вакцинировалась, считаю, что это необходимо. Ведь мы, артисты, работаем среди людей. После концертов мои поклонники всегда подходят, берут автографы, фотографируются со мной вместе.Назифа Кадырова, народная артистка РБ, заслуженная артистка РФ и Татарстана
В прошлом году творческий мир республики из-за этого коварного заболевания потерял многих известных людей. Когда началась широкая прививочная кампания, я сразу принял решение вакцинироваться. Хочется всегда быть работоспособным, не подвергать опасности окружающих, в том числе наших дорогих зрителей, и конечно, защитить свою семью, близких.Расуль Карабулатов, народный артист РБ
Я один раз переболела и мне не понравилось. Спасибо, больше не хочу. Пошла и привилась, чтобы, если еще раз подхвачу – перенести гораздо легче. Еще я хочу не быть связанной по рукам и ногам, а спокойно ходить в торговые центры или летать в отпуск. Я доверяю врачам и ученым, поэтому уверена, что наша вакцина эффективная и безопасная.Ульяна Тригубчак, блогер, телеведущая
Сразу три уважаемых человека сказали мне привиться, в том числе моя жена и очень опытный врач. Я же человек с богатым воображением, много читал ужасов про этот вирус, представлял, что бы могло со мной быть. Поэтому решил не доводить свои страхи до реальности, пошел и укололся. И все сразу прошло. С лета живу спокойно.Камиль Бузыкаев, художник-карикатурист
Я сделал это! Обдумал все «за и против», посоветовался со своим врачом и принял решение. Я теперь вакцинирован от COVID-19. Постоянно находясь в обществе, мы ответственны не только за своё здоровье, но и окружающих. На данный момент вакцина – самый надежный способ защититься от вирусов. Каждый из вас вправе сделать свой выбор. Я хочу лишь поделиться своим. Берегите себя и своих близких.Элвин Грей (Радик Юльякшин), заслуженный артист РБ
Если у меня ломается машина, я везу ее в автосервис, а если нужно прокомментировать хоккейные моменты, я обращаюсь к хоккейным экспертам. Когда речь идет о здоровье меня и моей семьи, я обращаюсь к врачам, а не бабушкам с соседнего подъезда, при всем к ним уважении, и уже тем более не к странным личностям из интернета. Я привык доверять ученым и медикам, поэтому, прививаться или нет, у нас вопрос не стоял!Азамат Муратов, спортивный комментатор
Я много читал и с ребятами разговаривал, которые за вакцину и против. И принял решение, что нужно в любом случае вакцинироваться. Если у меня на данный момент есть возможность себя обезопасить, то лучше я это сделаю, чем не сделаю. Простое объяснение. Если бы была возможность вакцинироваться вообще зимой, в декабре, я бы сделал это раньше.Григорий Панин, капитан ХК «Салават Юлаев»
Я переболела коронавирусом и больше не хочу. Поэтому, как только снизился уровень антител, пошла в поликлинику и мне поставили «Спутник V». Мне так спокойнее - не нужно лишний раз переживать, сдавать тесты. Я могу жить своей обычной жизнью – много общаться с разными людьми, посещать мероприятия, тусоваться, путешествовать. В общем, я продолжаю кайфовать.Лиля Курамшина, телеведущая
Я привился по очень простой причине: в любом случае заболею, но хочу перенести легко. Никто меня не уговаривал или, наоборот, не отговаривал. А, да, мама настаивала. После привился и от гриппа. Хотя никогда раньше не делал эту прививку. Есть внутреннее ощущение - надо!Дмитрий Каретко, телеведущий