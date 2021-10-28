«Переболела и больше не хочу»: звезды Башкирии рассказали, почему прошли вакцинацию

Если у меня ломается машина, я везу ее в автосервис, а если нужно прокомментировать хоккейные моменты, я обращаюсь к хоккейным экспертам. Когда речь идет о здоровье меня и моей семьи, я обращаюсь к врачам, а не бабушкам с соседнего подъезда, при всем к ним уважении, и уже тем более не к странным личностям из интернета. Я привык доверять ученым и медикам, поэтому, прививаться или нет, у нас вопрос не стоял!

Азамат Муратов, спортивный комментатор

