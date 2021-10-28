Мэрия Уфы начала подготовку к Новому году

Администрация Уфы начала подготовку к празднованию Нового 2022 года. На сайте городской мэрии появился документ, в котором расписан ход работ по подготовке к торжеству. Постановление подписано мэром Уфы Сергеем Грековым.
В организационный комитет по подготовке к празднику вошли десятки чиновников. Уже к 15 ноября управление коммунального хозяйства должно определить места дислокации ёлок и ледовых городков — 14 декабря планируется обеспечить их сооружение.
По предварительной информации, основная праздничная программа в ночь с 31 декабря на 1 января пройдёт на площади Ленина. До 6 декабря будет составлен список всех культурных, спортивных и социальных мероприятий в честь Нового года. В документе уточняется, что все мероприятия необходимо провести с учетом эпидемиологической обстановки.