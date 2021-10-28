Мэрия Уфы начала подготовку к Новому году

Администрация Уфы начала подготовку к празднованию Нового 2022 года. На сайте городской мэрии появился документ, в котором расписан ход работ по подготовке к торжеству. Постановление подписано мэром Уфы Сергеем Грековым.

В организационный комитет по подготовке к празднику вошли десятки чиновников. Уже к 15 ноября управление коммунального хозяйства должно определить места дислокации ёлок и ледовых городков — 14 декабря планируется обеспечить их сооружение.