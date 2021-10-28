ФК «Уфа» потерпел поражение от владикавказской «Алании»

Футбольный клуб «Уфа» завершил борьбу за кубок России. В Грозном горожане потерпели поражение от владикавказской «Алании». В первом тайме командам не удалось отличиться голами, а в начале второй 45-ке «Алания» получила право на пенальти, который реализовал Давид Кобесов.

Уфимцы могли несколько раз сравнять счёт, но Эгаш Касинтура промахивался из убойных позиций. Точку в матче поставил Батраз Хадарцев, забивший второй гол в ворота Алексея Кузнецова. «Алания» вышла в 1/8 финала кубка страны, а Уфа сосредоточится на борьбе за выживание в чемпионате России.