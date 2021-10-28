В Башкирии стартовал отборочный региональный тур чемпионата WorldSkills

В Уфимском лимонарии школьники соревнуются в компетенции «Ландшафтный дизайн». Победа позволит попасть на республиканский конкурс. Как проходит отборочный этап?
Рушан Кылысбаев – ученик 8 класса зианчуринской школы. Сегодня он впервые пробует себя в роли ландшафтного дизайнера. Эта одна из компетенций чемпионата WorldSkills. Задачи Руслана – посадить деревья, сделать дорожку из каменных плиток и соорудить габион.
В отборочном этапе регионального чемпионата WorldSkills принимают участие 20 человек со всей республики. Соревнуются школьники 8-9 классов. Конкурс проходит в два дня. Всех подростков поделили на команды. За три часа ребятам нужно украсить элементами ландшафтного декора участок в девять квадратных метров. Почти все конкурсанты справляются с этим впервые. Участников из отдаленных районов приехали поддержать их наставники.
Отборочный этап чемпионата WorldSkills проходит на территории Уфимского лимонария, сотрудники которого также будут оценивать работы подростков.
Победители отборочного тура получат право принять участие в республиканском конкурсе. Он будет проходить с 7 по 11 декабря.