В Башкирии стартовал отборочный региональный тур чемпионата WorldSkills

В Уфимском лимонарии школьники соревнуются в компетенции «Ландшафтный дизайн». Победа позволит попасть на республиканский конкурс. Как проходит отборочный этап?

Рушан Кылысбаев – ученик 8 класса зианчуринской школы. Сегодня он впервые пробует себя в роли ландшафтного дизайнера. Эта одна из компетенций чемпионата WorldSkills. Задачи Руслана – посадить деревья, сделать дорожку из каменных плиток и соорудить габион.

В отборочном этапе регионального чемпионата WorldSkills принимают участие 20 человек со всей республики. Соревнуются школьники 8-9 классов. Конкурс проходит в два дня. Всех подростков поделили на команды. За три часа ребятам нужно украсить элементами ландшафтного декора участок в девять квадратных метров. Почти все конкурсанты справляются с этим впервые. Участников из отдаленных районов приехали поддержать их наставники.

Отборочный этап чемпионата WorldSkills проходит на территории Уфимского лимонария, сотрудники которого также будут оценивать работы подростков.