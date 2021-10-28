В Уфе в гипермаркете открылся мобильный пункт вакцинации

В Уфе открылся новый мобильный пункт вакцинации. Он расположился в гипермаркете «О`КЕЙ» по адресу: Уфа, ул. М. Жукова, 37.

График работы мобильного пункта с понедельника по пятницу с 14:00 до 20:00, а в выходные с 10:00 до 20:00. Пункт вакцинации открыт с учетом всех требований санитарного законодательства. Желающие привиться проходят осмотр у врача, заполняют специальную анкету и находятся в комфортных условиях после вакцинации 30 минут для наблюдения за состоянием.