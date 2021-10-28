В Уфе проверили готовность спецтехники к зиме

В Демском районе проверили готовность спецтехники к зиме.Осмотр проводит Управление гражданской защиты совместно с ГИБДД и Гостехнадзором. 28 машин и тракторов сегодня прошли проверку.

Перед зимним сезоном они были покрашены и подготовлены к холодам. Инспекторы оценивают техническое состояние и оснащение транспорта: исправность ходовой, наличие аптечки.

В этот раз в ходе осмотра, проблем с техникой выявлено не было, замечаний у инспекторов нет. К зимнему сезону готовится не только машины, но и люди.