В Уфе проверили готовность спецтехники к зиме

В Демском районе проверили готовность спецтехники к зиме.Осмотр проводит Управление гражданской защиты совместно с ГИБДД и Гостехнадзором. 28 машин и тракторов сегодня прошли проверку.

Перед зимним сезоном они были покрашены и подготовлены к холодам. Инспекторы оценивают техническое состояние и оснащение транспорта: исправность ходовой, наличие аптечки.

Проверяется готовность техники, работоспособность, знание и документов диспетчерских служб, водительского состава.

Александр Григорьев, заместитель начальника Управления гражданской защиты г.Уфы

Проверяем тормозную систему, комплектацию техники, документов, наличие прохождения техосмотра.

Руслан Гимаев, инженер-инспектор Гостехнадзора г.Уфы

В этот раз в ходе осмотра, проблем с техникой выявлено не было, замечаний у инспекторов нет. К зимнему сезону готовится не только машины, но и люди.

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