В Башкирии осудили водителя, по вине которого погибли два человека

В Башкирии перед судом предстал 45-летний житель Туймазов. По вине мужчины погибли два человека.

Авария произошла 12 июня в прошлом году на 57 км автодороги Белебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы. На трассе столкнулись «Фольтсваген Пассат» и «Лада Гранта». В результате ДТП погибли 43-летний водитель отечественного авто и его 29-летний пассажир. Также травмы получила 39-летняя пассажирка иномарки.

45-летний водитель «Фольтсваген» отказался от медицинского освидетельствования. Выяснилось, что мужчина ранее был лишён водительских прав, а также был осужден за продажу наркотиков.

После аварии было возбуждено уголовное дело, по материалам которого суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть нескольких человек. При этом сам мужчина свою вину не признал. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы.