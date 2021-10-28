Башкирские спортсмены завоевали медали на турнирах для незрячих

Башкирские спортсмены вернулись с медалями турниров незрячих. В Раменском завершился Кубок России по дзюдо, а в Санкт-Петербурге прошел чемпионат страны по самбо.

Алсу Насырова не видит с рождения. Девочка выросла в детском доме, начала заниматься единоборствами со времен школы-интерната. В спорте она уже достигла больших результатов, но останавливаться не собирается. На Кубке России по дзюдо Алсу стала второй в весовой категории до 57 килограммов. А турнир по самбо завершился для спортсменки золотой медалью. Теперь Алсу отобралась на Кубок Мира по самбо для незрячих, который впервые пройдёт в следующем марте.

Конечно, каждый спортсмен ставит себе самые высокие цели. Я хочу поехать на паралимпиаду, хочу занимать самые высокие места на международных форумах. Алсу Насырова, победитель чемпионата России по самбо для незрячих

21-летний Александр Угланов тоже успешно съездил на прошедшие турниры. В Раменском он стал вторым, а на соревнованиях в Санкт-Петербурге уступил в схватке за третье место. Как и многие спортсмены, Угланов начинал с дзюдо, а позже пришёл в самбо. Его цель – пробиться на чемпионат мира, ведь спорт привнёс очень многое в его жизнь.

Спорт придаёт мне больше уверенности в себе. Я всегда уверен в том, что говорю и делаю. Знаю, что команда всегда и во всём меня поддерживает. Александр Угланов, серебряный призер Кубка России по дзюдо для незрячих

Кто-то только начинает свой путь на больших всероссийских соревнованиях. Такая история у 18-летнего Константина Иголкина. Спортсмен плохо слышит и почти не видит, но различными видами единоборств занимается с детства. В самбо пришёл полгода назад и уже съездил в Санкт-Петербург, где потерпел поражения в двух схватках. Чтобы выступать лучше, Константин планирует сменить весовую категорию.

Хочу постараться выйти в весовую категорию меньше 100 килограммов, а в будущем стать мастером спорта по самбо. Константин Иголкин, участник чемпионата России по самбо для незрячих