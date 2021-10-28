Руководитель группы «Аргымак» принял участие в радиопроекте «Незабываемая встреча»

Солист исполнил самые популярные композиции из своего репертуара, которые часто звучат в эфире радио и на концертных площадках. На встрече также присутствовали и слушатели радио. Они смогли задать артисту вопросы, узнать больше о его творческой деятельности. Всё это транслировалось в социальных сетях на страницах радио и библиотеки. Проект продлится до мая следующего года. Подобные встречи будут проходить раз в месяц.