В Уфе расследуют дело в отношении ответственного за «дом смерти»

Судебные приставы в Уфе возбудили уголовное дело в отношении ответственного за «дом смерти». Его обвиняют в «неисполнении приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Директор регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч» был обязан выполнить специальное обследование. Руководитель должен был осмотреть несущие и ограждающие конструкции объектов незавершенного строительства на улице Пархоменко.

«Луч» был обязан выполнить обследование несущих и ограждающих конструкций объектов незавершенного строительства, расположенных по улице Пархоменко в квартале 290-292, на предмет несущей способности и соответствие проектной документации, а также восстановить ограждение строительной площадки незавершенного строительства. пресс-служба ФССП РБ