В Уфе расследуют дело в отношении ответственного за «дом смерти»

Судебные приставы в Уфе возбудили уголовное дело в отношении ответственного за «дом смерти». Его обвиняют в «неисполнении приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Директор регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч» был обязан выполнить специальное обследование. Руководитель должен был осмотреть несущие и ограждающие конструкции объектов незавершенного строительства на улице Пархоменко.
Директор фонда не предпринял никаких мер для исполнения судебного решения. «Дом смерти» стал известен после череды несчастных случаев: в 2018 году в помещении нашли тело пропавшей студентки, а через несколько месяцев там тяжелые травмы получила девятиклассница.