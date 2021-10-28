В Уфе расследуют дело в отношении ответственного за «дом смерти»

Судебные приставы в Уфе возбудили уголовное дело в отношении ответственного за «дом смерти». Его обвиняют в «неисполнении приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

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Директор регионального общественного фонда «Спортивно-реабилитационного центра инвалидов по зрению «Луч» был обязан выполнить специальное обследование. Руководитель должен был осмотреть несущие и ограждающие конструкции объектов незавершенного строительства на улице Пархоменко.

«Луч» был обязан выполнить обследование несущих и ограждающих конструкций объектов незавершенного строительства, расположенных по улице Пархоменко в квартале 290-292, на предмет несущей способности и соответствие проектной документации, а также восстановить ограждение строительной площадки незавершенного строительства.

пресс-служба  ФССП РБ 

Директор фонда не предпринял никаких мер для исполнения судебного решения. «Дом смерти» стал известен после череды несчастных случаев: в 2018 году в помещении нашли тело пропавшей студентки, а через несколько месяцев там тяжелые травмы получила девятиклассница.

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