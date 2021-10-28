В Уфе жильцы многоэтажки пожаловались на «неадектваных» соседок

В микрорайоне Сипайлово жильцы многоэтажки пожаловались на «неадекватных» соседей. По словам очевидцев, женщина и её мама устроили скандал и выбрасывают вещи из квартиры.

Как сообщает издание «КП-Уфа», инцидент произошёл на улице Рыльского. В злополучной квартире проживают женщина и её пожилая мама, которая из-за болезни прикована к кровати. С самого утра родственницы ругались, выбрасывали вещи и одежду из окна на 11 этаже.

Женщина-дебоширка, по словам соседей, ходит по квартире голая и кричит, что ей холодно. Скорее всего, обе имеют проблемы с ментальным здоровьем.

Соседи поспешили вызвать полицию. Однако женщины не открыли дверь сотрудникам правоохранительных органов. Полицейским пришлось вызывать спасателей, которые забрались в квартиру через окно.

В полицию микрорайона Сипайлово поступили сообщения от местных жителей, что две неустановленные женщины ведут себя неадекватно. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время также вызвана бригада скорой помощи, - рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии. пресс-служба МВД по РБ