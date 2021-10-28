Хулиганы в Башкирии перевернули машину ради мести знакомому

Накануне, 27 октября, в Стерлитамаке было зафиксировано необычное происшествие. Группа парней перевернула машину знакомого. Происходящее удалось запечатлеть на видео.
Шестеро друзей перевернули автомобиль, который был припаркован под окнами многоэтажного дома, ради мести знакомому. При этом на крики очевидцев парни никак не реагировали. Выяснилось, что после происшествия всю банду задержали сотрудники правоохранительных органов.
Задержанным от 18 лет и старше. Причина такого странного поступка – конфликт между товарищами. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото: соцсети.