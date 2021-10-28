Хулиганы в Башкирии перевернули машину ради мести знакомому

Шестеро друзей перевернули автомобиль, который был припаркован под окнами многоэтажного дома, ради мести знакомому. При этом на крики очевидцев парни никак не реагировали. Выяснилось, что после происшествия всю банду задержали сотрудники правоохранительных органов.