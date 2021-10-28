В Уфе с завода без предупреждения увольняют 18 инвалидов

Сразу 18 инвалидов по зрению на днях лишатся своего места работы. Людей с ограниченными возможностями здоровья без их ведома и спроса просто уволят. Все потому, что предприятие, на котором они трудятся, продают. Куда им идти и что делать дальше, люди не знают. Да и заступиться за них некому.

Этот мини-завод по изготовлению отечественных запчастей для «АвтоВАЗа» может скоро закрыться. О таком 65-летняя Рамиля Бикбаева, инвалид первой группы по зрению, и подумать не могла. Сюда она устроилась на работу еще 15-летней девочкой. Проработала полвека.

Когда мы пришли сюда, у нас было общежитие, поэтому не могу даже сказать, это первый или второй наш дом, мы даже с коллегами общаемся ближе, чем с родственниками. Рамиля Бикбаева

Сейчас здесь трудятся 18 инвалидов. Есть как пенсионеры, так и молодые. Работают они как одна большая дружная семья. Ведь все они выпускники Уфимского интерната для слепых.

Даже с рабочими на контакт не идут, собрали бы рабочих, посоветовались, сказали бы: вот мы собираемся продавать, мы вам какую-то работу предоставим. Просто на улицу получается. Асия Батталова, контролер

Дело в том, что во Всероссийском обществе слепых не так давно сменилось руководство. Говорят, что новоиспеченного председателя назначили из Москвы, который тут же принялся распродавать все имущество, принадлежащее организации слепых. Первым с молотка ушёл цех в Стерлитамаке, теперь на очереди и это предприятие.

Яблоком раздора между московским и региональным обществом слепых стало здание, которое находится буквально в пяти минутах от центра Уфы. Но главное, что его кадастровая стоимость при площади в более чем 5 тысяч квадратных метров составляет чуть больше 9 миллионов рублей. Лакомый кусок для любого застройщика.

Адвокат Булат Сафин хоть сам и не видит, но всю ситуацию хорошо понимает. Сейчас он пытается помешать продаже бывшего завода. Говорит, что московское руководство мотивирует это все тем, что производство запчастей не рентабельно. Кроме того, здание находится в аварийном состоянии.

Никаких документов об аварийности здания не было представлено, мы его не видим и по сей день, мы не должны были принимать такое решение, не видя всех документов. Самое печальное, что республиканским руководством выделялись и выделяются средства для развития в той или иной мере предприятия, системы ВОС, и очень странно, что мы сейчас это продаем. Будет уволено вот это количество инвалидов, кажется, что немного, но это последнее предприятие в Уфе, созданное для инвалидов. Булат Сафин, адвокат

Между тем председатель общества слепых заявил, что разговаривать здесь не о чем. Юрий Акшенцев пояснил, что все документы уже готовы и предприятие уйдет с молотка.