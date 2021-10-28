В Уфе с завода без предупреждения увольняют 18 инвалидов

Сразу 18 инвалидов по зрению на днях лишатся своего места работы. Людей с ограниченными возможностями здоровья без их ведома и спроса просто уволят. Все потому, что предприятие, на котором они трудятся, продают. Куда им идти и что делать дальше, люди не знают. Да и заступиться за них некому.
Этот мини-завод по изготовлению отечественных запчастей для «АвтоВАЗа» может скоро закрыться. О таком 65-летняя Рамиля Бикбаева, инвалид первой группы по зрению, и подумать не могла. Сюда она устроилась на работу еще 15-летней девочкой. Проработала полвека.
Сейчас здесь трудятся 18 инвалидов. Есть как пенсионеры, так и молодые. Работают они как одна большая дружная семья. Ведь все они выпускники Уфимского интерната для слепых.
Дело в том, что во Всероссийском обществе слепых не так давно сменилось руководство. Говорят, что новоиспеченного председателя назначили из Москвы, который тут же принялся распродавать все имущество, принадлежащее организации слепых. Первым с молотка ушёл цех в Стерлитамаке, теперь на очереди и это предприятие.
Яблоком раздора между московским и региональным обществом слепых стало здание, которое находится буквально в пяти минутах от центра Уфы. Но главное, что его кадастровая стоимость при площади в более чем 5 тысяч квадратных метров составляет чуть больше 9 миллионов рублей. Лакомый кусок для любого застройщика.
Адвокат Булат Сафин хоть сам и не видит, но всю ситуацию хорошо понимает. Сейчас он пытается помешать продаже бывшего завода. Говорит, что московское руководство мотивирует это все тем, что производство запчастей не рентабельно. Кроме того, здание находится в аварийном состоянии.
Между тем председатель общества слепых заявил, что разговаривать здесь не о чем. Юрий Акшенцев пояснил, что все документы уже готовы и предприятие уйдет с молотка.
Сейчас инвалиды по зрению написали жалобы и заявления во всевозможные инстанции. Также обратились и к Радию Хабирову. Они до последнего надеются, что зрячие чиновники все-таки увидят петиции незрячих людей.