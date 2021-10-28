Семья из Уфы спасла 16 щенят, брошенных на трассе

От большого потомства бывшие хозяева решили избавиться, оставив малышей в коробке недалеко от проезжей части. Супруги заметили их по дороге в родную деревню в Туймазинском районе. Оставить хвостатых на верную смерть они не смогли. Теперь щенятам ищут хозяев

Такими же мокрыми, но не от тёплого душа, а от холодного ливня Олег и забрал с трассы 16 щенят. Запуганных и голодных малышей они с супругой нашли в Туймазинском районе. Один из щенков выбрался из оврага на дорогу. Поначалу забирать кутят домой не собирались. Почти два десятка, хоть маленьких, но всё же собак надо где-то содержать. Супруги покормили малышей и уехали. Как оказалось, ненадолго.

Ночью начался ураган, ливень, пошел снег. Сердце не выдержало, поехал, забрал. Олег Косолапов

Щенят просто выкинули в поле, оставив в коробке. В ней же Олег и его жена повезли их домой в Уфу. По дороге хвостатая орава прогрызла картон и рассредоточилась по салону. Дома родителей ждали ничего не подозревающие дочери.

Мокрые, замерзшие, дрожали. Голодные, накинулись на еду. Мы с родителями постоянно кого-то находим, подбираем, пристраиваем. Но такого еще не было. Лия Файзуллина

Малыши пока изучают своё временное пристанище. Хвостатым выделили целый этаж – подвал. Но оставить их себе семья не может, всем 16 нужно найти хозяев. Каждый из них отличается и внешностью, и характером. Так что отыскать именно свою собаку здесь точно можно.

Имена малышам пока не дают, бояться привязаться, признается Лия. У главной скромняжки есть такие же братья. Распознать в щенячьей толпе их нетрудно. Выдают грустные глаза и спокойный нрав. Есть похожие на медвежат, даже урчат так же. Но одна среди хвостатых выделяется особенно.

Сейчас Олег вместе с друзьями заканчивает утеплённый вольер. Материалами и едой помогают соседи и совершенно незнакомые люди со всего Нагаево. Семья мечтает лишь о двух вещах: чтобы все щенята были пристроены в добрые руки, а таких жестоких людей, которые могут выбросить питомцев, стало меньше.