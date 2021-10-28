В Башкирии в переписи приняли участие более 2 млн человек

До завершения компании осталось чуть больше двух недель. С 30 октября по 7 ноября переписчики продолжат обход. На опрос уходит всего 15-20 минут.

Главной инновацией стала возможность переписаться онлайн, на портале государственных услуг. По данным федеральных изданий, ей воспользовался уже каждый четвертый россиянин. На портале заполнить электронный переписной лист можно до 8 ноября.

Перепись является важным событием для истории и культуры страны. Благодаря предыдущим переписям мы имеем возможность узнать о жизни и быте своих предков, получить уникальные сведения для составления родословной. Об этом сказала и министр культуры Республики Башкортостан Амина Шафикова.