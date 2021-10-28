Госперевозчик «Башавтотранс» отмечает 100-летний юбилей

Шесть тысяч сотрудников, 17 транспортных филиалов и 19 автовокзалов. Основному пассажироперевозчику республики 100 лет. Сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное вековому юбилею «Башавтотранса».
На вид еще молодой, а за плечами уже 20 лет стажа в качестве водителя автобуса. В «Башавтотранс» Ринат Насыров устроился сразу после службы в армии. В 2001-м отучился на категорию и сел за руль желтого «Икаруса». Именно такие автобусы тогда были популярны на уфимских улицах. Но времена сильно поменялись, говорит Ринат.
А ведь еще три года назад коллектив испытывал трудные времена. Речь шла даже о возможном банкротстве. Но под личный контроль судьбу «Башавтотранса» взял глава республики. Началось планомерное оздоровление предприятия. Одним из ключевых моментов в транспортной реформе является обновление автобусного парка.
Обновление продолжится, добавил Александр Сидякин, выступая уже на торжественном собрании, посвященном столетнему юбилею «Башавтотранса». Лучшим работникам предприятия руководитель администрации главы республики вручил госнаграды. А перед этим он принял участие в открытии музея предприятия.
Основные вехи столетней истории теперь отражены в собственном музее. Все начинается с 1921 года, когда в Башкирии создается центральное управление местного транспорта. А через три года в Уфе открывается регулярное пассажирское движение. Автобусами становятся три грузовика, которые и дают начало автотранспорту общего пользования. Позади – сто лет истории, впереди – новые планы.
А вот преимущества транспортной карты «Алга», которая была также разработана в рамках реформы пассажирских перевозок, люди уже ощутили. К примеру, благодаря действию тарифа «Счастливый час» жители республики смогли совершить в автобусах «Башавтотранса» четыре с половиной миллиона бесплатных поездок, сэкономив в общей совокупности порядка 91 миллиона рублей.