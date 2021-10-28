Госперевозчик «Башавтотранс» отмечает 100-летний юбилей

Шесть тысяч сотрудников, 17 транспортных филиалов и 19 автовокзалов. Основному пассажироперевозчику республики 100 лет. Сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное вековому юбилею «Башавтотранса».

На вид еще молодой, а за плечами уже 20 лет стажа в качестве водителя автобуса. В «Башавтотранс» Ринат Насыров устроился сразу после службы в армии. В 2001-м отучился на категорию и сел за руль желтого «Икаруса». Именно такие автобусы тогда были популярны на уфимских улицах. Но времена сильно поменялись, говорит Ринат.

Сейчас вот новшества есть, конечно, хорошие автобусы. Удобные для пассажиров, для водителей. Не стоит на месте век, идет. Ринат Насыров, водитель ГУП «Башавтотранс»

А ведь еще три года назад коллектив испытывал трудные времена. Речь шла даже о возможном банкротстве. Но под личный контроль судьбу «Башавтотранса» взял глава республики. Началось планомерное оздоровление предприятия. Одним из ключевых моментов в транспортной реформе является обновление автобусного парка.

Уже 425 автобусов, современных, просторных, очень комфортных, безопасных, с интернетом. Это просто изменение на 180 градусов того, что было три года назад, даже и то, что сейчас есть. Александр Сидякин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан

Обновление продолжится, добавил Александр Сидякин, выступая уже на торжественном собрании, посвященном столетнему юбилею «Башавтотранса». Лучшим работникам предприятия руководитель администрации главы республики вручил госнаграды. А перед этим он принял участие в открытии музея предприятия.

Основные вехи столетней истории теперь отражены в собственном музее. Все начинается с 1921 года, когда в Башкирии создается центральное управление местного транспорта. А через три года в Уфе открывается регулярное пассажирское движение. Автобусами становятся три грузовика, которые и дают начало автотранспорту общего пользования. Позади – сто лет истории, впереди – новые планы.

В хорошем смысле слова предприятие преобразилось, открылось второе дыхание, и перед нами грандиозные задачи стоят. Поэтому наши цели – сделать перевозки для пассажиров безопасными, качественными и уютными. Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»

После того, как количество автобусов большого класса достигнет необходимого количества, автобусы среднего класса нам позволят усилить межмуниципальные перевозки, то есть в целом жители республики это заметят. Александр Булышев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан