В Башкирии ожидается похолодание до -8°

Сегодня, 29 октября, на территории Башкирии ожидается дождь, снег и гололедицы. Ветер умеренный юго-западный с переходом на северный. Днем температура воздуха повысится до плюс 5 градусов.

Завтра, 30 октября, местами ожидается выпадение мокрого снега, преходящего в дождь. Ночью прогнозируются заморозки до минус 8 градусов, а в дневное время температура воздуха составит от 2 до 7 градусов тепла.