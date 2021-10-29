В Уфе мужчина воровал катализаторы с автомобилей

По предварительным данным установлено, 35-летний мужчина является водителем. Ранее он работал автослесарем и имел некие навыки и опыт по ремонту машин. Этим он и решил воспользоваться. Когда он выезжал на транспортных средствах по заданному маршруту, по по пути следования заезжал в автосервис к своему знакомому, просил его срезать катализатор. Затем в свободное от работы время получал керамический порошок, содержащий драгоценные металлы, чтобы в последующем сдать в пункты приема. Подозреваемый не учел такую деталь, что все автомобили организации оснащены системой мониторинга. Он был задержан стражами порядка при попытке сдачи похищенного.

пресс-служба МВД РБ