В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили труп пожилого мужчины

Сегодня ночью, 29 октября, в селе Сологубовка Благовещенского района произошел пожар. На место ЧП незамедлительно выдвинулись спецслужбы.
Возгорание произошло в жилом доме по улице Родниковой. К тушению пламени было привлечено 20 человек и 8 пожарных машин, сообщили в пресс-службе МЧС РБ.
Спустя час у соседей обнаружили с различными травмами 43-летнего мужчину. В состоянии средней степени тяжести его доставили в ожоговое отделение. Также спасатели обнаружили обгоревшее тело 72-летнего мужчины.
Причина пожара устанавливается. На
Фото: МЧС РБ.