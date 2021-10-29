В Башкирии в сгоревшем доме обнаружили труп пожилого мужчины

Сегодня ночью, 29 октября, в селе Сологубовка Благовещенского района произошел пожар. На место ЧП незамедлительно выдвинулись спецслужбы.

Возгорание произошло в жилом доме по улице Родниковой. К тушению пламени было привлечено 20 человек и 8 пожарных машин, сообщили в пресс-службе МЧС РБ.

Спустя час у соседей обнаружили с различными травмами 43-летнего мужчину. В состоянии средней степени тяжести его доставили в ожоговое отделение. Также спасатели обнаружили обгоревшее тело 72-летнего мужчины.

Причина пожара устанавливается. На