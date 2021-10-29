В Башкирии мужчина угнал машину и получил штраф за нарушение скоростного режима

По словам подозреваемого, в ту ночь он выпивал со знакомыми. После приятных посиделок в 4 часа утра мужчина пошел домой, однако двери его дома были заперты и, чтобы не будить спящую мать, сельчанин начал искать другие способы согреться. К этому времени, видимо, действия горячительных напитков прошли. Бродя по улице, мужчина увидел дом, в окнах которого горел свет, и решил туда зайти. Оказалось, что хозяева дома спали и так крепко, что даже не заметили расхаживающего по дому незваного гостя. Сельчанин полазил по карманам, нашел ключи от «Логана», новенький телефон и, радуясь удачной добыче, ушел. На чужом автомобиле злоумышленник катался по селу, доехал до Стерлитамака, «словил» штраф за нарушение скоростного режима. При задержании он даже оказывал сопротивление местным инспекторам ДПС. Так и закончились его ночные приключения.

пресс-служба МВД РБ