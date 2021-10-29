В Уфе установили мемориальную доску народному артисту Башкирии Мухамету Идрисову

В Уфе открыли мемориальную доску народному артисту Башкирии, заслуженному артисту РСФСР Мухамету Идрисову. Она установлена на доме №9 по улице Октябрьской революции. Там он прожил долгие годы.
На церемонии присутствовали семья, а также коллеги, ветераны. Мухамет Идрисов внес большой вклад в развитие башкирского хореографического искусства в стране и за рубежом. Его называли ярким представителем народной манеры исполнения – он умел сочетать танцевальные движения с богатой мимикой. Выступал в концертах со многими выдающимися деятелями культуры – Рашитом Бейбутовым, Майей Плисецкой, Махмудом Эсамбаевым. Он снимался в фильме-балете «Журавлиная песнь», выпущенном Свердловской киностудией.