В Уфе установили мемориальную доску народному артисту Башкирии Мухамету Идрисову

В Уфе открыли мемориальную доску народному артисту Башкирии, заслуженному артисту РСФСР Мухамету Идрисову. Она установлена на доме №9 по улице Октябрьской революции. Там он прожил долгие годы.

На церемонии присутствовали семья, а также коллеги, ветераны. Мухамет Идрисов внес большой вклад в развитие башкирского хореографического искусства в стране и за рубежом. Его называли ярким представителем народной манеры исполнения – он умел сочетать танцевальные движения с богатой мимикой. Выступал в концертах со многими выдающимися деятелями культуры – Рашитом Бейбутовым, Майей Плисецкой, Махмудом Эсамбаевым. Он снимался в фильме-балете «Журавлиная песнь», выпущенном Свердловской киностудией.

Настроение очень волнительное, говорить даже тяжело. Очень приятный и долгожданный такой день наступил. Что на этом доме папин портрет будет висеть. Я прожила здесь все свои детские годы с папой. Он все своим годы, свою жизнь отдал танцу. Танцевал баик так как его никто не мог станцевать. 

Лариса Зибирова, дочь М. Идрисова

Это очень знаменательное событие, потому что таких танцоров редко увидишь, поискать по России. Махмут Исанбаев, Мухамет Идрисов – они были глыбами. Когда он в Бухаресте на молодежном фестивале выступал, исполнял башкирский танец баик, все ахнули и аплодировали дважды. Это заслужить надо!

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