В Уфе установили мемориальную доску народному артисту Башкирии Мухамету Идрисову

Настроение очень волнительное, говорить даже тяжело. Очень приятный и долгожданный такой день наступил. Что на этом доме папин портрет будет висеть. Я прожила здесь все свои детские годы с папой. Он все своим годы, свою жизнь отдал танцу. Танцевал баик так как его никто не мог станцевать.

Лариса Зибирова, дочь М. Идрисова