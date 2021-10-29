В Уфе из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали ТЦ

Вчера, 28 октября, в уфимском ТЦ "Центральный рынок" сработала сигнализация. В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали, что из-за этого пришлось в экстренном порядке эвакуировать персонал магазинов и посетителей - около 100 человек.
Оказалось, что пожарная сигнализация сработала из-за того, что на первом этаже в кафе готовили на плите мясо. Включение системы оповещения спровоцировал дым от него.
Прибывшие на место экстренные службы признаков горения не обнаружили. Силам быстрого реагирования дали отбой.