В Уфе из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали ТЦ

Вчера, 28 октября, в уфимском ТЦ "Центральный рынок" сработала сигнализация. В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали, что из-за этого пришлось в экстренном порядке эвакуировать персонал магазинов и посетителей - около 100 человек.

Фото №1 - В Уфе из-за сработавшей пожарной сигнализации эвакуировали ТЦ

Оказалось, что пожарная сигнализация сработала из-за того, что на первом этаже в кафе готовили на плите мясо. Включение системы оповещения спровоцировал дым от него.

Прибывшие на место экстренные службы признаков горения не обнаружили. Силам быстрого реагирования дали отбой.

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