Жительница Башкирии вытащила из сумки своей знакомой 10 тысяч рублей

Со слов заявительницы, денежные средства были украдены ее знакомой в ходе совместного распития спиртных напитков в доме общей приятельницы девушек. Подозреваемая знала, что потерпевшая в день встречи получила зарплату и куда ее положила. Когда женщина отлучилась на несколько минут, злоумышленница решила действовать. Женщина украла денежные средства из сумки потерпевшей, спрятав под одеждой и ушла домой. Через некоторое время заявительница обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии