Жительница Башкирии вытащила из сумки своей знакомой 10 тысяч рублей
В селе Янгельское Абзелиловского района 30-летняя женщина обратилась в дежурную часть и рассказала, что знакомая украла у нее 10 тысяч рублей. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе МВД республики.
Со слов заявительницы, денежные средства были украдены ее знакомой в ходе совместного распития спиртных напитков в доме общей приятельницы девушек. Подозреваемая знала, что потерпевшая в день встречи получила зарплату и куда ее положила. Когда женщина отлучилась на несколько минут, злоумышленница решила действовать. Женщина украла денежные средства из сумки потерпевшей, спрятав под одеждой и ушла домой. Через некоторое время заявительница обнаружила пропажу и обратилась в полицию.
пресс-служба МВД Башкирии
Сотрудники полиции задержали 29-летнюю подозреваемую в кратчайшие сроки. Она раскаялась в содеянном и вернула украденное своей знакомой.
В отношении задержанной завели уголовное дело по статье "Кража". Сейчас проводятся следственные действия.