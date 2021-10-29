Жительница Башкирии вытащила из сумки своей знакомой 10 тысяч рублей

В селе Янгельское Абзелиловского района 30-летняя женщина обратилась в дежурную часть и рассказала, что знакомая украла у нее 10 тысяч рублей. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе МВД республики.

Фото №1 - Жительница Башкирии вытащила из сумки своей знакомой 10 тысяч рублей

Со слов заявительницы, денежные средства были украдены ее знакомой в ходе совместного распития спиртных напитков в доме общей приятельницы девушек. Подозреваемая знала, что потерпевшая в день встречи получила зарплату и куда ее положила. Когда женщина отлучилась на несколько минут, злоумышленница решила действовать. Женщина украла денежные средства из сумки потерпевшей, спрятав под одеждой и ушла домой. Через некоторое время заявительница обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

пресс-служба МВД Башкирии

Сотрудники полиции задержали 29-летнюю подозреваемую в кратчайшие сроки. Она раскаялась в содеянном и вернула украденное своей знакомой.

В отношении задержанной завели уголовное дело по статье "Кража". Сейчас проводятся следственные действия.

Фото: МВД РБ.

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