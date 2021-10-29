В Башкирии пожилых и инвалидов на прививку от COVID-19 довозят спецбригады

Так, депутаты поддержали открытие в Уфе пункта вакцинации для старшего поколения в рамках акции «Забота о пожилых». Акция будет проводиться на постоянной основе по четвергам. Следующая пройдет в День народного единства, 4 ноября. Записаться на вакцинацию или ревакцинацию пожилые жители республики могут в будние дни с 9:00 до 18:00 по номеру: 8-(800)-201-89-03. Помимо прививки старшее поколение получит и наборы здоровья: витамины, антисептики, медицинские маски, тонометры.