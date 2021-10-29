В Башкирии не будет полного локдауна в период нерабочих дней

Глава Башкортостана обновил указ о режиме повышенной готовности. Уже с завтрашнего дня — с 30 октября по 7 ноября — в России начнутся нерабочие дни.

Абсолютное большинство организаций продолжит работу во время нерабочих дней. Однако рекомендовано отменить или перенести проведение деловых, культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с количеством участников более 30 человек. Разрешение на проведение могут получить лишь те мероприятия, которые одобрены региональным оперативным штабом по недопущению распространения коронавируса. Все организации здравоохранения продолжат свою работу.

С 23:00 до 06:00 запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания. Исключение составляет лишь доставка. Также приостанавливается деятельность детских игровых комнат и других развлекательных центров.

Граждане старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, должны уйти на обязательную самоизоляцию.

В торговые центры, салоны красоты, фитнес-центры можно будет зайти лишь при предъявлении:

— сертификата о вакцинации с Госуслуг;

— справки, что болел максимум полгода назад;