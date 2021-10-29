В Башкирии предъявили обвинение пожарному, не убравшему баллон, из-за взрыва которого погиб мальчик

Следственный комитет предъявил обвинение пожарному, который не убрал газовый баллон, в результате чего из-за взрыва которого погиб 6-летний мальчик. Трагедия произошла 17 августа 2021 в Хайбуллинском районе Башкирии.

Фото №1 - В Башкирии предъявили обвинение пожарному, не убравшему баллон, из-за взрыва которого погиб мальчик

Сейчас следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Его ход и расследование взяли на контроль в центральном управлении Следственного комитета России. На данный момент в деле есть подозреваемый – сотрудник пожарной охраны, который вместе с коллегами потушил дымившийся сварочный баллон, который так и остался лежать на улице.

Вчера, 28 октября, мамы мальчиков встретились с руководителем СУ СК Сибая. Женщинам рассказали о ходе расследования, а также ответили на интересующие вопросы.

Фото №2 - В Башкирии предъявили обвинение пожарному, не убравшему баллон, из-за взрыва которого погиб мальчик

По предварительным данным, в тот роковой день пожарные приехали на вызов к гаражу. В ходе тушения пожара они доставили тот самый газовый баллон и оставили его без присмотра.

Вечером того же дня произошло возгорание содержимого в бочке легковоспламеняющегося вещества и находившиеся рядом двое 6-летних детей получили термические ожоги 90 % и 45-50 % поверхности тела, после чего были госпитализированы. Спустя 6 дней ребенок с термическим ожогом 90 % поверхности тела скончался в больнице.

пресс-служба СКР по Башкирии

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся экспертизы и следственные действия.

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