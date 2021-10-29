В Башкирии предъявили обвинение пожарному, не убравшему баллон, из-за взрыва которого погиб мальчик

Следственный комитет предъявил обвинение пожарному, который не убрал газовый баллон, в результате чего из-за взрыва которого погиб 6-летний мальчик. Трагедия произошла 17 августа 2021 в Хайбуллинском районе Башкирии.
Сейчас следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Его ход и расследование взяли на контроль в центральном управлении Следственного комитета России. На данный момент в деле есть подозреваемый – сотрудник пожарной охраны, который вместе с коллегами потушил дымившийся сварочный баллон, который так и остался лежать на улице.
Вчера, 28 октября, мамы мальчиков встретились с руководителем СУ СК Сибая. Женщинам рассказали о ходе расследования, а также ответили на интересующие вопросы.
По предварительным данным, в тот роковой день пожарные приехали на вызов к гаражу. В ходе тушения пожара они доставили тот самый газовый баллон и оставили его без присмотра.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся экспертизы и следственные действия.