В Башкирии предъявили обвинение пожарному, не убравшему баллон, из-за взрыва которого погиб мальчик

Сейчас следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по статье «халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Его ход и расследование взяли на контроль в центральном управлении Следственного комитета России. На данный момент в деле есть подозреваемый – сотрудник пожарной охраны, который вместе с коллегами потушил дымившийся сварочный баллон, который так и остался лежать на улице.