Власти Уфы запретили пользоваться общественным транспортом пассажирам без масок

Мэр Уфы Сергей Греков запретил государственным и частным перевозчикам пускать в транспорт пассажиров без масок.

Фото №1 - Власти Уфы запретили пользоваться общественным транспортом пассажирам без масок

Власти города опубликовали распоряжение с планом мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавируса при оказании пассажирских услуг. До особого распоряжения пассажирам без масок запрещено пользоваться общественным транспортом.

В салоне каждого общественного автотранспорта, используемого для перевозки пассажиров […] отказывать в обслуживании (допуске) клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок).

текст распоряжения 

В автобусах продолжают проводить дезинфицирующую уборку, в каждом салоне должны быть листовки и напоминания о мерах предосторожности в эпоху пандемии. Также мэр города поручил «оптимизировать график движения транспорта», чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции в салонах.

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
БАШКОРТТАР-БСТ