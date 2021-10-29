Власти Уфы запретили пользоваться общественным транспортом пассажирам без масок

Мэр Уфы Сергей Греков запретил государственным и частным перевозчикам пускать в транспорт пассажиров без масок.
Власти города опубликовали распоряжение с планом мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавируса при оказании пассажирских услуг. До особого распоряжения пассажирам без масок запрещено пользоваться общественным транспортом.
В автобусах продолжают проводить дезинфицирующую уборку, в каждом салоне должны быть листовки и напоминания о мерах предосторожности в эпоху пандемии. Также мэр города поручил «оптимизировать график движения транспорта», чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции в салонах.