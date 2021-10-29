Власти Уфы запретили пользоваться общественным транспортом пассажирам без масок

Мэр Уфы Сергей Греков запретил государственным и частным перевозчикам пускать в транспорт пассажиров без масок.

Власти города опубликовали распоряжение с планом мероприятий по недопущению завоза и распространения коронавируса при оказании пассажирских услуг. До особого распоряжения пассажирам без масок запрещено пользоваться общественным транспортом.

В салоне каждого общественного автотранспорта, используемого для перевозки пассажиров […] отказывать в обслуживании (допуске) клиентам (посетителям, пассажирам) без средств индивидуальной защиты (масок). текст распоряжения