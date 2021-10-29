32-летняя жительница Уфы оформила кредит на умершего отца. Расследование уголовного дела завершено, сообщили в пресс-службе МВД РБ.
Органом предварительно следствия установлено, что в конце сентября 2019 года 32-летняя горожанка, занималась похоронами отца. В какой-то момент женщина решила, воспользовалась мобильным приложением покойного родственника и подала онлайн- заявку на кредит. Спустя некоторое время получила одобрение и сумму в размере более 30 тысяч рублей. Затем перечислила их себе на банковскую карту и потратила на личные нужды.
пресс-служба МВД РБ
Сотрудники службы безопасности банка заметили неладное. Они обнаружили, что кредит был оформлен после смерти мужчины, и обратились в полицию.
На женщину завели уголовное дело по статье "Мошенничество". В скором времени суд вынесет ей приговор.