Жительница Уфы оформила кредит на умершего отца

Органом предварительно следствия установлено, что в конце сентября 2019 года 32-летняя горожанка, занималась похоронами отца. В какой-то момент женщина решила, воспользовалась мобильным приложением покойного родственника и подала онлайн- заявку на кредит. Спустя некоторое время получила одобрение и сумму в размере более 30 тысяч рублей. Затем перечислила их себе на банковскую карту и потратила на личные нужды.

пресс-служба МВД РБ