В Уфе проходят профилактические рейды ГИБДД

730 аварий с участием пешеходов произошло в Башкирии с начала года. 62 человека погибли и 695 получили ранения. В таких происшествиях виноваты как пешеходы, переходящие дорогу в неположенных местах, так и не пропускающие их водители. Как часто уфимцы пренебрегают безопасностью? И много ли автолюбителей не пропускают пешеходов даже на «зебре»? Съёмочная группа БСТ вышла в рейд с сотрудниками Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП в Илишевском районе унесло жизнь 66-летнего местного жителя. Решив перебежать проезжую часть в неустановленном месте, он попал под колеса фуры. Мужчина скончался по пути в больницу.

Наезды на пешеходов, особенно в темное время суток, – одна из самых острых проблем на дорогах. Только в этом году под колёсами автомобилей погибли 62 пешехода, из них 43 человека попали в смертельное ДТП ночью.

Помимо проверки документов, инспекторы обращают внимание на состояние водителя. Чтобы не пропустить пьяных или, возможно, переутомленных за рулем. Водительский стаж Зухры Галинуровой больше 20 лет. Женщина уверена, такие проверки сейчас необходимы.

Но сотрудники ГИБДД следят не только за автолюбителями. В поле их внимания и пешеходы. Среди них тоже есть нарушители, а такие перебежки через дорогу могут стать причиной серьезных ДТП.