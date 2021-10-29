В Башкирии задержали подозреваемого в совращении 8-летней девочки

В Башкирии задержан подозреваемый в страшном преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

14 октября в Буздякском районе 57-летний житель Белебеевского района предложил подвезти 8-летних мальчика и девочку на своей «Ладе Ларгус». Он действительно отвез мальчика до нужного места, а когда остался с девочкой наедине, предложил ей «порулить». Именно тогда мужчина совершил действия сексуального характера по отношению к ребёнку.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на заявление о произошедшем и провели все необходимые следственные действия: опросили возможных свидетелей, близких пострадавшей девочки, изучили камеры видеонаблюдения. Личность предполагаемого преступника была быстро установлена.