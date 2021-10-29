Житель Уфы проехал на велосипеде 1500 км ради встречи с друзьями

Житель Уфы совершил большое путешествие на велосипеде в Москву ради встречи с друзьями. В целом парень проехал почти 1500 км.

Как сообщает портал Mash Batash, молодой человек поступил в столичный литературный институт. На велосипеде добирался до учебного учреждения, но вскоре студентов отправили на дистанционное обучение. Уфимец вернулся в родной город, но уже долгое время мечтал о большом путешествии.

Пандемия затянулась – парень начал скучать по поездкам на велосипеде и своим друзьями из Москвы. Тогда он решил отправиться в столицу на велосипеде, и уже через 12 дней он был в Москве. За время пути у парня накопилось множество историй: у него ломался телефон, велосипед. Юный путешественник даже пару раз заблудился.