В Башкирии предложили платить пенсионерам за вакцинацию от коронавируса

У нас сейчас достаточно низкие темпы по населению старше 60 лет. Это население относится к группе риска по данному заболеванию. Есть примеры в других областях, где данной категории граждан выплачивается определенная финансовая помощь.

Евгений Кустов, замминистра здравоохранения РБ