В Башкирии предложили платить пенсионерам за вакцинацию от коронавируса

Пожилым жителям Башкирии могут платить за вакцинацию от коронавируса. С таким предложением выступил замминистра здравоохранения республики Евгений Кустов на круглом столе в Общественной палате.
В регионе продолжаются мероприятия по вакцинации населения. Однако темпы прививочной кампании всё ещё низкие. Поощрять за прохождение вакцинации уже начали в нескольких регионах России.
При этом пока сумма, которую могут начать платить пенсионерам, неизвестна. Вопрос будет тщательно обсуждаться в министерстве.