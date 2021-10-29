Президиум Госсобрания Башкортостана принял новый пакет бюджетных документов

Президиум Госсобрания республики принял новый пакет бюджетных документов. Общий объем доходов Башкортостана в следующем году прогнозируется в сумме более 228 млрд рублей. В ходе заседания министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил, что рост экономики региона составит 4%.
Прогнозируется положительная динамика в промышленности, на потребительском рынке, строительстве и сельском хозяйстве. Последняя сфера пострадала в этом году из-за засухи, но в 2022-м рост показателей составит более 21%. Ожидается также снижение уровня безработицы. Общественное обсуждения бюджета республики пройдет с 11 по 17 ноября