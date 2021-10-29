Президиум Госсобрания Башкортостана принял новый пакет бюджетных документов

Все наши показатели превышают среднероссийские. В этом плане, несмотря на то, что мы видели в первом квартале снижение по объемам инвестиций (порядка 82%), все-таки ожидаем, что в конце года получим положительные значение в 105,6%.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной политики