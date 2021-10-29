Президиум Госсобрания Башкортостана принял новый пакет бюджетных документов

Президиум Госсобрания республики принял новый пакет бюджетных документов. Общий объем доходов Башкортостана в следующем году прогнозируется в сумме более 228 млрд рублей. В ходе заседания министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов отметил, что рост экономики региона составит 4%.

Все наши показатели превышают среднероссийские. В этом плане, несмотря на то, что мы видели в первом квартале снижение по объемам инвестиций (порядка 82%), все-таки ожидаем, что в конце года получим положительные значение в 105,6%.

Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан - министр экономического развития и инвестиционной политики

Прогнозируется положительная динамика в промышленности, на потребительском рынке, строительстве и сельском хозяйстве. Последняя сфера пострадала в этом году из-за засухи, но в 2022-м рост показателей составит более 21%. Ожидается также снижение уровня безработицы. Общественное обсуждения бюджета республики пройдет с 11 по 17 ноября

В целом подготовка такого документа является серьезным, многоступенчатым процессом. Присутствовала и общая дискуссия, дважды обсуждал документ Стратегический комитет правительство республики, наш институт дважды давал экспертное заключение.

Александр Дегтярёв, директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан
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