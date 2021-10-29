Граница между Удмуртией и Башкортостаном утвердили

Работа по описанию и согласованию границ Башкортостана со смежными субъектами ведётся Управлением Росреестра уже более пяти лет. Рабочей группой был проанализирован пакет исторических документов, включая государственные акты, дежурные и сельскохозяйственные карты, материалы лесоустройства, земельные участки, поставленные на учёт. С Удмуртской Республикой граничат город Нефтекамск и Краснокамский район. Согласовывать совместные границы регионы начали еще в 2018 году.