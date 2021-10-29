Минздрав Башкирии рассказал, почему дети с COVID-19 лечатся без родителей

В Башкирии продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Среди пациентов с коронавирусом в больницах всё больше детей. Министерство здравоохранения региона рассказало, как лечат самых маленьких пациентов.

Ковид-госпиталь для новорожденных в возрасте до месяца был открыт на базе больницы №17 в Уфе. Сейчас в медучреждении находятся 11 маленьких пациентов. К счастью, пока среди детей не зафиксировано летальных случаев.

Малыши находятся в палатах без родителей. Это требование соблюдается по методическим рекомендациям от Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, утвержденных клинических рекомендациях и стандартах оказания медицинской помощи по профилю «неонатология».