ХК «Торос» уступил питерской команде «СКА-Нева»

В рамках чемпионата ВХЛ нефтекамский «Торос» уступил команде «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга – 3:5. Хозяева вышли вперед уже в начале встречи, но «Торосу» удалось отыграться. Отличился Егор Сучков.

В завершение первого игрового отрезка нефтекамцы вышли вперед усилиями Пашина. После перерыва «Торос» пропустил дважды. В заключительном отрезке «Торосу» снова удалось добиться равенства благодаря второй шайбе Пашина. Но к концу игры хозяева забросили еще две шайбы.