В Башкирии экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела

В Башкирии экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела за преступление 10-летней давности.

Уголовное дело по статье «служебный подлог» было возбуждено против главы Казангуловского сельсовета Дуванского района. В 2011 году мужчина изготовил выписку из похозяйственной книги. Чиновник внёс заведомо ложные сведения о предоставлении родственнику земли. Площадь территории оказался 20 соток. Земля была выделена для личного хозяйства.