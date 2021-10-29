Пенсионеры Башкирии активно участвуют во Всероссийской переписи

В Башкирии активно проходит Всероссийская перепись населения. Журналисты городских и районных изданий выяснили, как граждане республики встречают переписчиков и как относятся к нововведениям из-за пандемии коронавируса.

Так, многие положительно отнеслись к тому, что переписчики теперь заносят всю информацию в электронный планшет. Теперь данные граждан точно никуда не потеряются и не испортятся.

В переписи населения принимают участие даже 100-летние ветераны. Среди них Якуп Аюпов из Белебея и Нуретдин Хисаметдинов из Ишимбайского района. Оба пенсионера считают перепись важным событием и всегда с готовностью отвечают на вопросы. Не осталась в стороне от переписи населения и 96-летняя Мария Букреева из села Аксаково Белебеевского района. Женщина ведёт активный образ жизни и не пропускает социально значимые мероприятия.

Пенсионеры и из других районов также ответственно отнеслись к Всероссийской переписи: некоторые дружелюбно приглашали переписчиков на чай, а некоторые самостоятельно звонили в пункт переписи, чтобы ответить на простые вопросы.

Всероссийская перепись населения в 2021 году пройдёт с 15 октября по 14 ноября.