Житель Уфы убил знакомого и спрятал тело на балконе

30 сентября в полицию Уфы обратилась местная жительница. Она рассказала, что 16 сентября её 34-летний сожитель ушёл из дома и не вернулся.

Мужчина совсем перестал выходить на связь, хотя обычно, если пропадал на несколько дней, всегда возвращался. Правоохранители начали розыскные мероприятия и возбудили уголовное дело по статье «убийство». Очевидцы сообщили, что последний раз пропавшего видели в компании 49-летнего товарища, который живёт в том же микрорайоне и работает слесарем.

Полицейские прибыли к месту проживания подозреваемого и нашли на его балконе тело пропавшего, которое было завернуто в полиэтилен. На теле несчастного были обнаружены следы насильственной смерти. Подозреваемого в убийстве задержали прямо на рабочем месте.

По версии следствия, мужчины познакомились 17 сентября. Горожанин пригласил нового знакомого в гости провести вечер за распитием спиртных напитков. Однако дружеская посиделка закончилась ссорой, во время которой хозяин квартиры схватил металлическую трубу и забил ею гостя. Через несколько дней он купил полиэтилен, завернул тело убитого и выставил на балкон, при этом присыпав известкой.