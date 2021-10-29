Стали известны подробности обвала грунта у многоэтажки в Уфе

Сегодня, 29 октября, в Уфе у многоэтажного нового дома перед торговым центром «Планета» произошёл обвал грунта. На место происшествия прибыли сотрудники Управления гражданской защиты.

Оказалось, обвал грунта произошёл около четырёх часов дня у жилого дома №15 по улице Энтузиастов. По данным экспертов, глубина провала составляет 70 см, а ширина – около 1,5 метров. Подъезды, у которых произошёл обвал, не заселены.

Сейчас на участке проводятся ремонтные работы по восстановлению асфальта и брусчатки.