Спасатели Уфы вызволили из заточения 6-летнюю девочку

Накануне, 28 октября, в Уфе произошёл несчастный случай. 6-летняя девочка застряла в детском стульчике.

Фото №1 - Спасатели Уфы вызволили из заточения 6-летнюю девочку

Инцидент произошёл около четырёх часов дня. Мама ребёнка попыталась самостоятельно вызволить малышку. Для лучшего скольжения она намылила стульчик мылом, гелем для душа, но успеха это не принесло.

Тогда уфимка обратилась за помощью к спасателям. К счастью, сотрудникам потребовалось всего пару минут, чтобы перекусить элементы металлического стульчика и вытащить девочку. В медицинской помощи она не нуждалась.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Гала-концерт лауреатов Первого телевизионного конкурса юных исполнителей