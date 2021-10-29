Спасатели Уфы вызволили из заточения 6-летнюю девочку

Инцидент произошёл около четырёх часов дня. Мама ребёнка попыталась самостоятельно вызволить малышку. Для лучшего скольжения она намылила стульчик мылом, гелем для душа, но успеха это не принесло.

Тогда уфимка обратилась за помощью к спасателям. К счастью, сотрудникам потребовалось всего пару минут, чтобы перекусить элементы металлического стульчика и вытащить девочку. В медицинской помощи она не нуждалась.