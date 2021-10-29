«Будем помнить его светлое дело»: в Башкирии открыли памятник Ульфату Мустафину

Ровно год прошел с того момента, как ушёл из жизни Ульфат Мустафин. Его организм не справился с тяжёлыми последствиями коронавирусной инфекции. Сегодня в деревне Староихсаново Чекмагушевского района, где похоронен бывший мэр Уфы, открыли памятник.
Слова Марата Васимова, лучшего друга Ульфата Мустафина, готов повторить практически каждый. Сильный и добрый, готовый всегда прийти на помощь. Он был не просто коллегой, но и настоящим другом.
В торжественной церемонии открытия памятника в родной деревне бывшего градоначальника Уфы приняли участие глава республики, премьер-министр правительства Башкортостана и все те, с кем плечом к плечу Ульфат Мустафин шел к заветной цели – сделать столицу Башкортостана одним из лучших городов России.
Восхождение по карьерной лестнице будущий градоначальник начал с должности слесаря в уфимском ЖЭУ. Вскоре дорос до мастера, а затем и до главного инженера. Он был человеком, как говорят, из народа. И всегда Ульфата Мустафина отличала его человечность и умение вести диалог на равных.
Родные Ульфата Мустафина поблагодарили всех, кто приехал сегодня на кладбище и отдал дань уважения покойному. Соратники бывшего руководителя уфимской мэрии в свою очередь заверили, что память об Ульфате Мансуровиче будет жить в его делах и проектах, связанных с преображением столицы республики. Некоторые из них еще предстоит воплотить в жизнь.