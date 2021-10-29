«Будем помнить его светлое дело»: в Башкирии открыли памятник Ульфату Мустафину

Ровно год прошел с того момента, как ушёл из жизни Ульфат Мустафин. Его организм не справился с тяжёлыми последствиями коронавирусной инфекции. Сегодня в деревне Староихсаново Чекмагушевского района, где похоронен бывший мэр Уфы, открыли памятник.

Слова Марата Васимова, лучшего друга Ульфата Мустафина, готов повторить практически каждый. Сильный и добрый, готовый всегда прийти на помощь. Он был не просто коллегой, но и настоящим другом.

В таком ярком возрасте, в таком позитивном настрое от нас ушел наш старший друг, старший товарищ. Год прошел, давайте будем помнить его просто, помнить его таким светлым, каким он был, помнить его светлое дело. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В торжественной церемонии открытия памятника в родной деревне бывшего градоначальника Уфы приняли участие глава республики, премьер-министр правительства Башкортостана и все те, с кем плечом к плечу Ульфат Мустафин шел к заветной цели – сделать столицу Башкортостана одним из лучших городов России.

Человек был именно хозяйственник, порядочный был. Честный и справедливый. Илвир Нурдавлятов, глава администрации Кировского района г. Уфы

Восхождение по карьерной лестнице будущий градоначальник начал с должности слесаря в уфимском ЖЭУ. Вскоре дорос до мастера, а затем и до главного инженера. Он был человеком, как говорят, из народа. И всегда Ульфата Мустафина отличала его человечность и умение вести диалог на равных.

Какие бы высокие должности он ни занимал, где бы ни работал, с нами он всегда разговаривал по-простому, на равных. Никогда себя не ставил выше нас. Ринат Бикмухаметов, одноклассник Ульфата Мустафина