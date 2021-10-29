Переписчики Башкирии приняли участие в интернет-флешмобе

Чуть больше двух недель осталось до конца переписи населения. Заполнить анкету можно в стационарном пункте, а также онлайн на портале Госуслуг – только до 8 ноября. Тем временем в интернете запущен флешмоб, в нём приняли участие сами переписчики. Сотрудники прочитали стихотворение Вадима Шефнера, посвящённое статистике.

Не всматривается в лица, потому что анонимная. Перепись населения ведётся со слов жителей. Предоставлять документы для участия людям не нужно. Есть ещё время для того, чтобы ответить на вопросы. Перепись будет проходить без малого ещё две с половиной недели, также заполнить анкету можно на портале Госуслуг, но онлайн – только до 8 ноября. А ещё – принять участие во флешмобе, как это в стихотворной форме сделали сами переписчики.

Для чего это нужно? Одна из причин – формирование экономики, так говорят специалисты. Например, для планирования бюджета, закупок.

Это поможет составить прогнозы, сколько детей и когда пойдет в школу. Мы можем определить, сколько нужно будет посадочных мест, оборудования, специалистов. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Участвуют в опросе все. Ответ и за министрами республики. В республике в переписи приняли участие уже больше 80% населения. Из них 14% – через портал Госуслуг.

Участвуя в переписи, люди помогут нам реализовать госпрограмму, в том числе по защите населения и территории от ЧС, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан