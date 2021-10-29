В Уфе журналисты провели день с сотрудниками Росгвардии

Задержали спустя 10 минут после кражи. Вневедомственная охрана Росгвардии сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Съемочная группа телеканала БСТ отправилась на дежурство, чтобы на себе прочувствовать работу сотрудников, и неожиданно поучаствовала в поиске и задержании подозреваемого.

Еще несколько минут назад в доме, где пылает крыша, находилась семья с двумя детьми. Сотрудник вневедомственной охраны Андрей Купцов успел вывести людей на улицу. Вместе с напарником они первыми заметили пожар ещё на крыше соседнего здания. До приезда МЧС росгвардейцы успели эвакуировать 15 человек.

Так обычное дежурство превращается в подвиг. Но для них это просто служба. Мы решили заступить на смену с теми, кто свой профессиональный праздник встречает на работе. Тогда еще с оператором не подозревали, чем обернется это дежурство.

Инструктаж, напутствие, ориентировки на эти сутки и по машинам. Наши напарники в Росгвардии служат уже второй десяток лет. Историй много, но таких, которые близким стараются не рассказывать.

Зашли в магазин, увидели мужчину с топором в состоянии наркотического опьянения. Он не отдавал себе отчета в том, что он делает. Пришлось достать оружие, перезарядить, предупредить, тогда мужчина положил топор, мы его задержали. Продавец очень сильно испугалась. Андрей Кокнаев, сотрудник Вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Башкортостан

Но сейчас всё равно спокойнее, чем в 90-х и в начале нулевых, когда Евгений Тихомиров только начинал свою службу.

Сработок было больше. Наркоманов, агрессивных. Евгений Тихомиров, сотрудник Вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Башкортостан

Наш разговор прерывает вызов диспетчера. Кража в магазине. Торговая точка в центре города. Время 4 часа дня. На место кражи направляется второй экипаж, а мы вместе с сотрудниками – на поиски подозреваемого по горячим следам. Прочёсываем направление, в котором убежал вор. И, вроде бы, видим похожего по приметам. Но мимо. Заходим глубже во дворы. И издалека замечаем синюю шапку, которую упоминал продавец.

Сотрудники просят показать телефон. Модель совпадает. Вот только разблокировать у парня не получается ни с первого, ни с 10 раза, после чего он попытался сбежать. Такого поворота мы, конечно, не ожидали. А вот росгвардейцы были готовы. Молодой человек начал убеждать: побежал, потому что испугался. А пароль от телефона просто забыл. Как, видимо, и место регистрации. То Бирск, то Кушнаренковский район.

Но после опознания отрицать уже было бессмысленно. Молодой человек во всём признался. Для сотрудников росгвардии как будто ничего и не было. Такие задержания уже обыденность. Но есть вещи, которые трогают до сих пор.

Сложно видеть семьи алкоголиков, наркоманов, беспризорных детей, хотя говорят, что сотрудники со временем профдеформируются. Андрей Кокнаев, сотрудник Вневедомственной охраны Росгвардии по Республике Башкортостан