В Уфе журналисты провели день с сотрудниками Росгвардии

Задержали спустя 10 минут после кражи. Вневедомственная охрана Росгвардии сегодня отмечает свой профессиональный праздник. Съемочная группа телеканала БСТ отправилась на дежурство, чтобы на себе прочувствовать работу сотрудников, и неожиданно поучаствовала в поиске и задержании подозреваемого.
Еще несколько минут назад в доме, где пылает крыша, находилась семья с двумя детьми. Сотрудник вневедомственной охраны Андрей Купцов успел вывести людей на улицу. Вместе с напарником они первыми заметили пожар ещё на крыше соседнего здания. До приезда МЧС росгвардейцы успели эвакуировать 15 человек.
Так обычное дежурство превращается в подвиг. Но для них это просто служба. Мы решили заступить на смену с теми, кто свой профессиональный праздник встречает на работе. Тогда еще с оператором не подозревали, чем обернется это дежурство.
Инструктаж, напутствие, ориентировки на эти сутки и по машинам. Наши напарники в Росгвардии служат уже второй десяток лет. Историй много, но таких, которые близким стараются не рассказывать.
Но сейчас всё равно спокойнее, чем в 90-х и в начале нулевых, когда Евгений Тихомиров только начинал свою службу.
Наш разговор прерывает вызов диспетчера. Кража в магазине. Торговая точка в центре города. Время 4 часа дня. На место кражи направляется второй экипаж, а мы вместе с сотрудниками – на поиски подозреваемого по горячим следам. Прочёсываем направление, в котором убежал вор. И, вроде бы, видим похожего по приметам. Но мимо. Заходим глубже во дворы. И издалека замечаем синюю шапку, которую упоминал продавец.
Сотрудники просят показать телефон. Модель совпадает. Вот только разблокировать у парня не получается ни с первого, ни с 10 раза, после чего он попытался сбежать. Такого поворота мы, конечно, не ожидали. А вот росгвардейцы были готовы. Молодой человек начал убеждать: побежал, потому что испугался. А пароль от телефона просто забыл. Как, видимо, и место регистрации. То Бирск, то Кушнаренковский район.
Но после опознания отрицать уже было бессмысленно. Молодой человек во всём признался. Для сотрудников росгвардии как будто ничего и не было. Такие задержания уже обыденность. Но есть вещи, которые трогают до сих пор.
На его поимку у росгвардейцев ушло всего около 10 минут. Дальше подозреваемым займутся уже полицейские. А у сотрудников вневедомственной охраны прошёл всего час с начала рабочей смены.