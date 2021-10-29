В Уфе стартовал IV Международный фестиваль-конкурс «Малый Нуреевский»

Участие в конкурсе принимают порядка 40 юных танцоров со всей России и стран ближнего зарубежья. Соревноваться будут в номинациях классический и народно-сценический танец. Кроме того, конкурсантам нужно будет показать свое мастерство в импровизации.
Красота и плавность движений. Танец из балета «Сильфида» демонстрируют воспитанники Пермского хореографического училища. Это один из немногих дуэтных номеров на фестивале. В основном участники выходили на сцену сольно. Руслану Сайгафарову предстоит защищать честь Башкирского хореографического колледжа. И хотя юноша учится народным танцам, для конкурса за два месяца освоил классические движения.
Перед выходом на сцену танцоры заметно волновались. И даже в коридоре продолжали повторять движения своей композиции. Фестиваль-конкурс собрал несколько десятков участников со всей России. Выступали они в разных категориях – старшей и младшей группах. Побороться за места приехали также представители Киргизии, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.
Для иностранцев русский балет – особый вид искусства. В коридорах колледжа была организована выставка фотографий и картин, посвященных Нурееву и теме балета. Свои работы прислали художники из разных уголков России, а также Франции и США. Часть из них представители фонда Нуреева обещают передать уфимскому хоспису.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры республики. К слову, в этом году конкурсу впервые свою поддержку оказывает и Международный фонд им. Рудольфа Нуреева. Мероприятие имеет высокий статус.
Завтра участникам фестиваля-конкурса предстоит выступить с импровизационным номером. Юным танцорам необходимо будет, по сути, придумать новый танец. А члены жюри оценят, насколько конкурсанты чувствуют композицию и могут выстраивать хореографический рисунок.