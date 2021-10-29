В Уфе стартовал IV Международный фестиваль-конкурс «Малый Нуреевский»

Участие в конкурсе принимают порядка 40 юных танцоров со всей России и стран ближнего зарубежья. Соревноваться будут в номинациях классический и народно-сценический танец. Кроме того, конкурсантам нужно будет показать свое мастерство в импровизации.

Красота и плавность движений. Танец из балета «Сильфида» демонстрируют воспитанники Пермского хореографического училища. Это один из немногих дуэтных номеров на фестивале. В основном участники выходили на сцену сольно. Руслану Сайгафарову предстоит защищать честь Башкирского хореографического колледжа. И хотя юноша учится народным танцам, для конкурса за два месяца освоил классические движения.

По 2-3 часа уходило в день. Я буду танцевать две вариации. Первая – это вариация Пьера из балета «Привал кавалерии». Вторая – вариация Али-батыра из балета «Шурале». Руслан Сайгафаров, участник IV Малого Нуреевского фестиваля-конкурса /г. Уфа/

Перед выходом на сцену танцоры заметно волновались. И даже в коридоре продолжали повторять движения своей композиции. Фестиваль-конкурс собрал несколько десятков участников со всей России. Выступали они в разных категориях – старшей и младшей группах. Побороться за места приехали также представители Киргизии, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.

На конкурс выходят профессиональные хореографические училища. Это в первую очередь обмен опытом, возможность пообщаться на площадке, увидеть, чего достигли другие школы, показать свои достижения. Джамиля Туляева, директор Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева /Киргизия/

Я немного, конечно, волнуюсь, но я собралась, выспалась. Все будет хорошо. Я со своим преподавателем и верю в себя. Александра Козлова, участница IV Малого Нуреевского фестиваля-конкурса /г. Красноярск/

Для иностранцев русский балет – особый вид искусства. В коридорах колледжа была организована выставка фотографий и картин, посвященных Нурееву и теме балета. Свои работы прислали художники из разных уголков России, а также Франции и США. Часть из них представители фонда Нуреева обещают передать уфимскому хоспису.

Рудольф Нуреев – это великий артист в истории мирового балета. Мы восхищаемся им. И до сих пор, когда во Францию приезжают с гастролями артисты балета российского театра, мы спешим поскорее купить билеты. Мартин Ге, писательница, посол Международного фонда им. Р. Нуреева /Франция/

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры республики. К слову, в этом году конкурсу впервые свою поддержку оказывает и Международный фонд им. Рудольфа Нуреева. Мероприятие имеет высокий статус.

Первая премия – 100 тысяч рублей, вторая – 75 тысяч, третья – 50 тысяч. Для учеников это очень достойная сумма. Конечно, это и статус прежде всего. И это в каждой номинации предусмотрено. Олия Вильданова, директор Башкирского хореографического колледжа им. Р. Нуреева