В Башкирии в сельском кафе выявили нарушения антикоронавирусного указа

В Башкирии на территории Уфимского района сотрудниками Роспотребнадзора в ходе мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, установленных указом Главы РБ о режиме повышенной готовности, выявили нарушения в кафе «Отдых» на территории села Лебяжий.

При проверке обнаружилось, что персонал кафе не обеспечен запасом масок. В местах общественного пользования отсутствовали антисептики для рук, также не было установлено оборудование для обеззараживания воздуха. Факт обработки поверхностей никак не подтверждался, как и факт полноценной дезинфекции.

Сотрудники Роспотребнадзора возбудили дело об административном правонарушении. Согласно ч.2 чт. 6.3 КоАП РФ, на кафе может быть наложен штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Дело будет рассмотрено судом.