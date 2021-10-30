Глава Минздрава Башкирии назвал муниципалитеты с низким уровнем вакцинации

В Башкирии некоторые районы и города отстают от темпов вакцинации против коронавируса. В некоторых из них не достигнут даже пятидесятипроцентный показатель.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, озвучившего доклад на заседании оперштаба республики 29 октября, в Октябрьском, Межгорье, Сибае и в Бурзянском и Белорецком районах уровень вакцинации населения составляет от 41% до 48%. Всего в 18 районах остается высокий уровень заболеваемости при низких показателях вакцинации.