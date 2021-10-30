Радий Хабиров поручил возобновить дезинфекцию подъездов в домах Башкирии

В Уфе 29 октября состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса на территории Башкирии. На заседании Радий Хабиров обратился к Министерству ЖКХ с поручением.

Фото №1 - Радий Хабиров поручил возобновить дезинфекцию подъездов в домах Башкирии

Глава республики отметил, что необходимо возобновить дезинфекцию подъездов и общественных месту внутри многоквартирных домов. Ранее дезинфекцию проводили путем обработки перил, дверных ручек, кнопок лифтов и других поверхностей.

Также руководитель региона поручил Минтрансу усилить дезинфекцию в общественном транспорте перед выездом на рейс. Это коснется и автобусов, и троллейбусов, и трамваев.

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